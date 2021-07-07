Melikgazi 2 adet eczaneyi 10 yıllığına kiraya verdi
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Melikgazi 2 adet eczaneyi 10 yıllığına kiraya verdi

Melikgazi 2 adet eczaneyi 10 yıllığına kiraya verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 2 adet eczane açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verildi.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 2 adet eczane açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verildi. 2 eczaneden toplamda 2 milyon 120 bin TL gelir elde edildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Tınaztepe Mahallesi Ahmet-Selehattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi içinde bulunan 2 adet eczanemizi ihale ile 10 yıllığına kiraya verdik. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da özellikle Melikgazi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazi'mizin hizmetlerine mali imkan ve destek sağlamaktır. Şuanda biri tamamlanan, yapım aşamasında olan ve proje halinde olan 7 aile sağlık merkezimiz ile sağlığa destek oluyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetini nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Bu ihale kapsamında eczanelerimizi 10 yıllığına kiraya verdik. Taşınmazlarımızı kiralayan eczacılarımıza hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum. Elde edilen bu gelirler, Melikgazi ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönecektir" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi 2 adet eczaneyi 10 yıllığına kiraya verdi
Melikgazi 2 adet eczaneyi 10 yıllığına kiraya verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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