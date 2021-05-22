Melike Tuğba Oral, Bellona Kayseri'de
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Melike Tuğba Oral, Bellona Kayseri'de

Melike Tuğba Oral, Bellona Kayseri'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bellona Kayseri Basketbol 2017-2018 sezonunda kadrosunda yer alan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Melike Tuğba Oral'ı transfer etti. Geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen Melike Tuğba Oral 25 maçta forma giyerken 122 sayı üretti.

Başarılı ve tecrübeli oyuncu daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın takımlarında forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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