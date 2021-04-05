Melike Şahin, yeni albümü 'Merhem'i anlattı: "Başı eğik bir kadın duymak istemiyorum bu albümde"

Ayşen Güven Akustik24'te, sesi 'hüzün' ile birlikte anılsa da her duygunun insanı müzisyen/söz yazarı Melike Şahin ile yeni albümünden, müzik sektörünün güncel durumundan, duygulardan ve ilhamlardan konuştu.