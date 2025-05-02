Melike Şahin'in eşi kim? Melike Şahin ile eşi Sedat Arpalık arasındaki yaş farkı nedir?

Sevilen sanatçı Melike Şahin, son konser performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken, özel hayatı da yeniden gündeme geldi. Özellikle sahne sonrası sosyal medyada sıkça sorulan " Melike Şahin'in eşi kim?" ve "Melike Şahin ile Sedat Arpalık arasında kaç yaş farkı var?" soruları, hayranları ve magazin takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Melike Şahin evli mi, eşi kim? Melike Şahin ile eşi Sedat Arpalık arasındaki yaş farkı nedir? İşte, merak edilen detaylar…

MELİKE ŞAHİN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Melike Şahin, 2023 yılında iş insanı Sedat Arpalık ile evlendi. Yaklaşık altı yıl süren bir birlikteliğin ardından evlilik kararı alan çiftin nikâhı sade bir törenle gerçekleşti. Şahin, genellikle özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih etse de, zaman zaman eşiyle ilgili duygusal açıklamalarda bulunuyor.

Melike Şahin'in eşi kim

Melike Şahin ile Sedat Arpalık arasında yaklaşık 10-12 yaş farkı bulunduğu ifade ediliyor. 1989 doğumlu olan sanatçının eşi Sedat Arpalık'ın ise 1977 veya 1979 doğumlu olduğu bilgisi basına yansıdı. Bu yaş farkı evliliklerinin ilk döneminde sosyal medyada gündem olmuş, ancak ikili bu yorumlara hiçbir şekilde yanıt vermemeyi tercih etmişti.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Sedat Arpalık, iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olup medyada nadiren yer almakta. Şahin ise konserlerinde eşine duyduğu sevgiyi zaman zaman sahneden dile getiriyor. Son konserinde "Kocam gelmedi, aklım onda kaldı" sözleriyle Arpalık'a olan sevgisini paylaşması, izleyicilerden büyük alkış aldı.