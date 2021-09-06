Melike Oyunlu kimdir? Melike Oyunlu'nun annesi bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Melike Oyunlu'nun annesini bulması konusu ele alınıyor. Peki, Melike Oyunlu kimdir? Melike Oyunlu'nun annesi bulundu mu?

Melike Oyunlu kimdir? Melike Oyunlu'nun annesi bulundu mu? sorularının yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MELİKE OYUNLU KİMDİR?

27 yaşında olan Melike Oyunlu, amcasının onu evlatlık aldığını öğrendikten sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Melike'nin annesinin dudağında derin bir yara olduğu belirtiliyor. İsminin Kader olduğu belirtiliyor ve 51 yaşında olduğu tahmin ediliyor.