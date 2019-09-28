Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİDini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci'nin babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde teslim alınan cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.

28.09.2019 16:44
Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci'nin babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde teslim alınan cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki babaevinin önüne getirilerek helallik alınan Çelik, Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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