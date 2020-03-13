Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi
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Altındağ Belediyesi, Türkiye, Ankara

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

ANKARA - Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine; okullar, stadyumlar, AVM'ler, toplu taşıma araçları ve benzeri alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'de ikinci vakanın da tespit edildiği bildirildi. Kovid-19 salgınından korunma amacıyla İslam alemi açısından önemli olan Cuma Namazı öncesi Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. 8 kişilik bir ekibin yoğun çalışmaları sonrası Cuma Namazı için hazırlanan Melike Hatun Camii'nin yanı sıra Altındağ Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm camiilerde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

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