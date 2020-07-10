Melik Kam modanın yeni fenomeni oldu 20 yaşında adım attığı moda dünyasında kendi markasını yaratarak, tarzını ortaya koyduğu moda tasarımlarıyla büyük kitlelerin dikkatini çeken Melik Kam, dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor

Moda dergilerinde tasarımları paylaşılmaya başlayan Kam'ın bu başarısına 5.3 milyon takipçili moda sayfası @menwithclass ve 3.8 milyon takipçisi olan @menwithstreetstyle da kayıtsız kalmadı.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

www.melikkam.com'da boy gösteren genç tasarımcı Instagram'daki @melikkam hesabında ise adından söz ettiriyor.





ÜNLÜ DERGİLERE RÖPORTAJLAR VERDİ

Sayfasında paylaştığı giyim tarzlarının kombin uyumlarını kendisi yaparak müthiş bir zevke sahip olduğunu kanıtlayan modacı, Pitti Uomo Fuarı'nın davetlisi olarak Floransa'ya gitti, Harpers Bazaar, GQ Italia ve farklı birçok ünlü moda dergisinde röportajlar verdi.

"GÜZEL GİYİNMEK PAHALI DEĞİL"

Tarzını güzel yansıtmak isteyenler için güzel giyinmenin lüks ve pahalı olduğu algısının yanlış olduğunu savunan moda ikonu, insanın her saatinin çok özel ve olağanüstü hissederek yaşanması gerektiğine inanıyor.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜLER ALDI

Erkek sokak stilinin yanı sıra modern ayrıntılara da yer vererek bambaşka bir tarz yaratan ünlü moda ikonu Melik Kam, sosyal medya takipçilerinden büyük övgü aldı.





Kaynak: Snob Magazin