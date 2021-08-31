Melihat Tunçel olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Melihat Tunçel konusu ele alınıyor. Melihat Tunçel olayı nedir? Melihat Tunçel Afyonkarahisar Evciler ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan evinin bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Melihat Tunçel olayı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MELİHAT TUNÇEL NASIL ÖLDÜ?

10 Kasım tarihinde Afyonkarahisar'da kızı ile birlikte köyde yalnız yaşayan Melihat Tuncel evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştu. Melihat Tuncel'in kızı Münire Tuncel köylüler tarafından cinayetle suçlanmıştı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesindeki evinin bahçesinde boğazından kesilmiş halde ölü bulunan Melihat Tunçel'in 2 çocuğu Müge Anlı'nın programına katılarak annelerinin cinayetinin aydınlatılmasını istemişti.Münüre Hanım'ın annesi ile beraber yaşadığını bir sabah uyandığında annesinin öldürülmüş olduğunu söyledi. Münüre Hanım sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığında demir kapının sürgüsünün açık olduğunu görünce bahçeye çıktığı ve annesinin öldürülmüş olarak bulduğu aktarıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Komşu Erdinç Çelik evin içinde bir ses duymadıklarını kahveye gelip haber verdiğini söyledi. Melihat Hanım'ın bahçede başka bir alanda öldürülüp daha sonra cesedinin taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Melihat Hanım'ın kardeşi Hayati Bey, ablasının bir sıkıntısı olmadığını, aynı mahallede yaşadıkları ablasının katilin bulunmasını istediğini ifade etti. Hayati Bey yaşadıkları mahallede bazı gençlerin madde kullandığını duyduklarını ama son zamanlarda bir hırsızlık olayı olmadığını ablası ile yeğenlerinin iyi geçindiği aktardı.

Görgü tanıkları Melihat Tunçel'in ölümüyle ilgili kızını işaret etti. İddialara göre, Melihat Tunçel'in kızı köydeki erkeklerle ilişkisi vardı, bunlardan birinin Melihat Tunçel'i öldürmüş olabileceği söylentiler arasında yer almıştı.

SON DAKİKA

Cinayet 9 ay sonra aydınlatıldı.

Melihat Tunçel'in kızı Münire Tunçel ve yayında adı geçen sevgili tarafından tutuklandığı belirtildi.