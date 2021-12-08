Meliha Özsu'ya ne oldu, kim öldürdü? Müge Anlı'da aranan Meliha Özsu kimdir, neden öldürüldü? Meliha Özsu'nun katili bulundu mu? Meliha Özsu konusu

Meliha Özsu'ya ne oldu, kim öldürdü? sorularının yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Meliha Özsu kimdir, neden öldürüldü? Meliha Özsu'nun katili bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MELİHA ÖZSU KİMDİR?

6 yıl önce annesinin kaybolduğunu düşündüğü kızı Meliha'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Babanın ise annesinin yanında olduğunu düşündüğü Meliha Özsu'yu kim neden öldürdü? Detaylar araştırılıyor...

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet