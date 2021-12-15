Meliha Özsu kimdir, nereli? Adana'da kaybolan Meliha Özsu'nun katili bulundu mu?

Meliha Özsu kimdir, nereli? Meliha Özsu'nun katili bulundu mu? sorularının yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Meliha Özsu kimdir, neden öldürüldü? Meliha Özsu'nun katili bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MELİHA ÖZSU KİMDİR?

18 yaşındaki Meliha Özsu'nun kayıp dosyası bir süre sonra cinayete dönüştü. Yıllardır kayıp olarak aranan Meliha Özsu'nun öldürüldükten 6 yıl sonra kimliği belirlendi ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi.

MELİHA ÖZSU CİNAYETİ DETAYLARI

Müge Anlı ve ekibi 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Meliha Özsu'nun babası ise kızının 6 senedir annesinde yaşadığını düşündüğünü dile getirdi.

2015 yılında babasının evinden çıkıp giden Meliha Özsu'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.

Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.

Meliha Özsu'nun babasının ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etti. Baba ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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