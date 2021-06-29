Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum

Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, aspirasyon pnömonisi (zatürre) ön tanısı ile Koyulhisar ilçesinden hava ambulansı ile sevk edilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı Meliha bebeği helikopterde kucağında taşıyan İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur...

SİVAS'ta, aspirasyon pnömonisi (zatürre) ön tanısı ile Koyulhisar ilçesinden hava ambulansı ile sevk edilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı Meliha bebeği helikopterde kucağında taşıyan İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz, "Bu tip vakalarımız oluyor, birçok kez oldu. Hepsine bu şekilde anne sıcaklığı ile kucakta tutuyorum" dedi. Meliha bebeğin annesi Merve Kayalı ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür bebeğim çok iyi" diye konuştu.

27 Haziran'da Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kadife köyünde yaşayan Merve ve Engin Kayalı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan 2 aylık Meliha Derinsu Kayalı'ya İlçe Devlet Hastanesi'nde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Meliha bebek daha iyi tedavisinin yapılabilmesi için Sivas'a sevk edildi. Sevk işleminin hava ambulansı ile yapılmasına karar verildi. Sivas'tan Meliha bebek için ambulans helikopter havalandı. Meliha bebek helikopterle kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Meliha bebeğe ise helikopterde İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz eşlik etti. Korkmaz ve bebek Meliha'nın kucakta fotoğrafını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesinde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas'tan 13.40'ta kalktı, 14.08'de Koyulhisar'a ulaştı. Meliha 14.47'de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullanarak paylaştı.

'ANNE SICAKLIĞI İLE KUCAKTA TUTUYORUM'İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Bize vakalar 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden veriliyor. Anons geldi. Kaptanlarımız havanın durumuna göre karar verdiler. Ona göre çıkış yaptık. Koyulhisar ilçesine kalkış yaptık. Gittiğimizde bebeğin nefes darlığı problemi vardı. Sedyenin üzerinde Meliha bebeği bırakamazdım. Kucağımda taşımayı daha uygun gördüm. Genel olarak bebekleri çok seviyorum. Bu tip vakalarımız oluyor, birçok kez oldu. Hepsine bu şekilde anne sıcaklığı ile kucakta tutuyorum. Bu bizim içimizden geliyor. Bebeğimizin durumunun son aldığımız bilgiye göre de çok iyi olduğunu öğrendik. Sayın Bakanımızın fotoğrafımı paylaştığını görünce çok mutlu oldum. Birçok yer paylaşmıştı ama bakanımızın bizi paylaşmasından sonra daha da çok mutlu oldum" dedi. 'ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR BEBEĞİM ÇOK İYİ'

Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Meliha bebeğin annesi Merve Kayalı, "Balkonda çamaşır astığım sırada bebeğim içeride yatıyordu ve üzerinde pamuklu bir battaniye vardı. Bebek ters dönmüş ve battaniyeyi ağzına almıştı. O sırada ise kustuğunu gördüm. Bebeğimin halsiz olduğunu gördüm. Kustuğu şeyi yuttuğu için ciğerlerine inmiş. Hemen eşimi aradım. Önce Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürdük. Buradan ise Sivas'a sevk edilmesi gerektiği söylendi. Helikopter ambulans geldi ve bebeğimi alıp Sivas'a getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür bebeğim çok iyi" diye konuştu.


- Sivas
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Taner Ölmez Kerem Kamışlı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:15:28. #1.16#

title