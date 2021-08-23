Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş'un tedavileri devam ediyor
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Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş'un tedavileri devam ediyor

Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş'un tedavileri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, sakatlıkları bulunan Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş'un son durumu hakkında bilgi verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, sakatlıkları bulunan Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş'un son durumu hakkında bilgi verdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 2. haftasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-1 yenmişti. Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlık geçiren sağ bek Alaaddin Okumuş maç kadrosundan çıkartılmış, maça ilk 11'de başlayan sağ açık Melih Okutan ise 2. yarıda yerini başka bir arkadaşına bırakmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sakatlık geçiren 2 futbolcu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesirspor maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanan oyuncumuz Alaaddin Okumuş'un sağ arka uyluğunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Melih Okutan'ın ise Balıkesirspor karşılaşmasının ardından yapılan kontrolleri sonucu sağ kasığında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavileri devam etmektedir."

İlk haftayı BAY geçen Samsunspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş'un tedavileri devam ediyor - Haberler Spor
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