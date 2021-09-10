Melih Mahmutoğlu'nun eşi Damla Çakıroğlu kimdir?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi. Peki, Melih Mahmutoğlu'nun eşi Damla Çakıroğlu kimdir?

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi. Peki, Melih Mahmutoğlu'nun eşi Damla Çakıroğlu kimdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MELİH MAHMUTOĞLU'NUN EŞİ DAMLA ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Damla Çakıroğlu Türk Telekom takımının eski koçu Merih Çakıroğlu'nun kızıdır. Çakıroğlu, Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Damla Çakıroğlu TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden sonra, 2011-12 sezonunda, İBA TED Ankara Kolejliler takımına transfer olarak Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde oynamaya başlayan Çakıroğlu 2015 Yazında Eczacıbaşı Vitraya, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu.