Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.

Açıklamada, "Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi
22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu evlendi! Obradovic şahitleri oldu
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu evlendi! Obradovic şahitleri oldu
Fenerbahçe'yle yolları ayıran Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'la sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'yle yolları ayıran Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'la sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Marcao Cristiano Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:51:29. #1.14#

title