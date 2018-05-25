Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Dolar kurundaki dalgalanmayla ilgili bir yorum da Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı dalgalı ekonomik gündemi ima yoluyla dış güçlere bağladı.

DOLAR KURUNDAKİ DALGALANMAYI GLOBAL TAHKİM KURULUNA BENZETTİ

Türkiye'yi futbol takımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da o takımın başarılı teknik direktörüne, dolar kurundaki dalgalanmayı da global tahkim kuruluna benzeten Gökçek, şunları yazdı:

"BAŞA BELA OLACAK, TAKIMIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER"

"Birisi yeni takım kurmuş, adamın takımı a takımını yenmiş, b takımına 5 atmış, c takımını darmadağın etmiş, avaraj mükemmel, puan harika, teknik direktör süper, tahkim kurulu toplanmış, bu takım başa bela olacak, takımın ekonomik durumu iyi değil deyip küme düşürmüşler"

"GLOBAL TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ: DOLARI YÜKSELTİN"

Türkiye, turizm rekor kırıyor, işsizlik azalmış, istihdam çoğalmış, ihracat artmış, büyüme de dünya üçüncüsü. Teknik direktör dünyaya meydan okuyor. Global tahkim kurulu toplanmış: Doları yükseltin, takımı küme düşürün. Bu tahkim kurulunda kesin bi pu.....k var. Yalan mı?