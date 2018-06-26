Melih Gökçek'ten Olay Yaratacak "İsmail Küçükkaya" Yorumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökçek, Muharrem İnce ile İsmail Küçükkaya arasındaki polemiğe "İsmail Küçükkaya gazetecilik yaptı. Ya Can Dündar bu ülkenin sırlarını ifşa ederken adamı kahraman ilan etmiştiniz" yorumunu yaptı.

GÖKÇEK SESSİZ KALMADI

Seçimlerin olduğu gece açıklama yapması beklenen Muharrem İnce, seçim sonuçlarını İsmail Küçükkaya'ya mesajla ile değerlendirmiş ve 'adam kazandı' demişti. Küçükkaya bu mesajı canlı yayında paylaşmıştı. Olay sonrası İsmail Küçükkaya hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Küçükkaya'ya tepki gösteren de oldu, destek çıkanda... İşte onlardan biri de Melih Gökçek'ti.

Gökçek Twitter'dan konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:

İNCE'Yİ TEBRİK ETTİ

Gökçek İnce içinde "Bütün samimiyetimle Muharrem İnce'yi alkışlıyorum" dedi