Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hedef Aldı: Diktatör Bu Kez Kesin Bitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alındıktan sonra CHP'nin geleceğine odaklanan Melih Gökçek'ten çok çarpıcı bir iddia geldi. "Diktatör" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sefer kesin gideceğini ve İnce'nin CHP Genel Başkanı olacağını iddia eden Gökçek, bunun nasıl yapılacağını da kalem kalem anlattı.

"CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYLANACAK"

CHP genel merkezi tarafından kurultay için yeterli imzayı toplayamadıkları açıklanan muhaliflerin yeni bir atağa hazırlandığını iddia eden Gökçek, CHP iç tüzüğündeki bir maddeyi paylaşan Gökçek, muhaliflerin 248 delege oyuyla olağanüstü kurultaya gideceğini ve tüzük değişikliği talep edeceğini iddia etti.

"DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ"

Gökçek, "diktatör" dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu süreçte Genel Başkanlık'tan düşürüleceğini de öne sürdü. İşte Gökçek'in Twitter'dan yaptığı açıklama: "Diktatör bu kez kesin bitti… Muhalifler önce tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay'a gidecek… Olağan üstü kurultay için toplam delegenin % 20'sinin imzası yetiyor(248 kişi)… Önce 48.maddenin 4 ve 5. fıkraları değiştirilerek seçim için salt çoğunluk şartı kalkacak, arkasından ikinci kez imza toplanacak. Bu kez muhtemelen 300 imza yeterli olacak ve seçim yapılacak. Korkan/korkmayan kapalı oylamada 800 oyla İnce'yi genel başkan yapacak. Geç olacak ama bu kez olacak. KK için tek çözüm muhalif delegelerin en az 400'ünü ihraç etmek."