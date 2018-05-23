Melih Gökçek'in Dolar Analizi: 30 Milyar Dolar Pompalanınca Tepetaklak Olacak

Dün gece doların 4,82 ile zirve yaptığı saatlerde Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından ilginç bir çıkışa imza attı.

"PİYASAYA 30 MİLYON DOLAR POMPALANACAK"

Doların dış güçlerin etkisiyle bilinçli olarak yükseltildiğine vurgu yapan Gökçek, "24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah. O dolar tüccarlarının halini birlikte göreceğiz. Hele cumhurbaşkanımızı yüzde 55-60'la seçelim göreceksiniz sonuçları inşallah" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Gökçek'in yapmış olduğu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte Gökçek'in o paylaşımları;