Melih Gökçek Dolardaki Yükselişi Değerlendirdi: Dövizle Oynayan Yerli Aktörler Var

Sosyal medya hesabından dolardaki yükselişle ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Şunu kabul etmek gerekir ki, kur aynı gün içinde hem büyük çıkış ve hem de büyük iniş yapamaz. Türkiye'de dövizle oynayan bazı yerli aktörler var." ifadelerini kullandı.

"80 KİŞİ 80 MİLYONUN İSTİKBALİ İLE OYNAMAMALI"

Doların ani yükselişle rekor kırmasının ardından kurdaki değişimi değerlendiren Melih Gökçek, "Şunu kabul etmek gerekir ki, kur aynı gün içinde hem büyük çıkış ve hem de büyük iniş yapamaz. Türkiye'de dövizle oynayan bazı yerli aktörler var. Devlet bunları mutlaka tespit etmeli ve yaptıklarına pişman etmeli. 80 kişi 80 milyonun istikbali ile oynamamalı, oynatılmamalı" paylaşımını yaptı.