Melih Gökçek, AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki İçin Attığı Destek Tweetlerini Sildi

Ankara Büyükşehir Belediye EskiBaşkanı Melih Gökçek'in, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

DESTEK PAYLAŞIMLARI YAPMIŞTI

AK Parti Ankara'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını duyurmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Özhaseki'nin adaylığını olumlu karşılamıştı. Gökçek, kişisel Twitter hesabında Özhaseki'yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

"ÖZHASEKİ'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafını paylaşarak "AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, daha sonra katıldığı bir televizyon programında, "Özhaseki'yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur" diye belirtmişti.