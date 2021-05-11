Melih Fereli ile Laura Kuhn, "Dinleyen Gözler İçin" sergisi kapsamında düzenlenen söyleşiye katılacak
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Melih Fereli ile Laura Kuhn, "Dinleyen Gözler İçin" sergisi kapsamında düzenlenen söyleşiye katılacak

Melih Fereli ile Laura Kuhn, 'Dinleyen Gözler İçin' sergisi kapsamında düzenlenen söyleşiye katılacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Arter'in "Dinleyen Gözler İçin" başlıklı sergisinin küratörü Melih Fereli ile John Cage Vakfı Direktörü Laura Kuhn, çevrim içi söyleşide bir araya gelecek.

Arter'in "Dinleyen Gözler İçin" başlıklı sergisinin küratörü Melih Fereli ile John Cage Vakfı Direktörü Laura Kuhn, çevrim içi söyleşide bir araya gelecek.

Arter'den yapılan açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin, 20 Mayıs'ta saat 19.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Söyleşiye, serginin küratörlüğünü üstlenen Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ile John Cage Vakfı Direktörü Laura Kuhn'un katılacağı aktarılan açıklamada, "Söyleşi, John Cage'in müzisyen, besteci, görsel sanatçı, yazar, şair ve felsefeci olarak sanat pratiğinden yola çıkarak, Kuhn'un Cage ile çalıştığı döneme dair tecrübelerine, sanatçının renkli özel yaşamına, aralarında Merce Cunningham ve David Tudor'ın da bulunduğu diğer sanatçı ve müzisyenlerle iş birliklerine ve Kuhn'un, Cage üzerine yakın zamanda kaleme aldığı yayınlara odaklanacak." ifadeleri kullanıldı.

İngilizce yapılacak konuşmaların daha sonra Türkçe altyazıyla paylaşılacak kaydına ulaşmak için Arter'in YouTube kanalının takip edilebileceği belirtilen açıklamada, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye de Arter'in internet sitesinden ulaşılabileceği vurgulandı.

???????- "Dinleyen Gözler İçin" sergisi hakkında

Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan "Dinleyen Gözler İçin" başlıklı grup sergisinde, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıta yer veriliyor.

John Cage'in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve fluxus sanatçılarını referans alan sergi, Arter'in "Sesli Dizi" serisi kapsamında düzenlenen üçüncü sergisi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergiyle bağlantılı olarak sunulan La Cage Musicale (Müzik Kafesi) başlıklı çalma listesi, izleyicileri ziyaretlerini kişiselleştirilmiş etkileşimli bir deneyime dönüştürmeye davet etmek için Melih Fereli tarafından işitsel ve görsel biçimler arasındaki karşılıklılık fikri temel alınarak hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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