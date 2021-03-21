Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddiası

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevinden istifa ettiği iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaları yalanlayan Bulu, sosyal medya hesabından istifa ettiği şeklindeki paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.