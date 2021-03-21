Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddiası
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevinden istifa ettiği iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaları yalanlayan Bulu, sosyal medya hesabından istifa ettiği şeklindeki paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.
Uzun süredir Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması protesto edilen rektör Melih Bulu'nun istifa ettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. 'Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi' iddiasına cevap veren Bulu, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim…" ifadelerini kullandı.
BULU, 'ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri, Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırmıştı. Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt vermişti.