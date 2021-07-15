Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Melih Bulu'nun hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Bunun ardından Melih Bulu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Melih Bulu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Melih Bulu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimlerin başında Melih Bulu geliyor. Peki, Melih Bulu kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, hangi üniversitede çalışıyor, görevden alındı mı? Tüm cevaplar kısaca haberimizde...

MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu (d. 15 Ağustos 1970; Kırıkkale), Türk akademisyen ve siyasetçi. 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atandı, 15 Temmuz 2021 tarihinde ise görevinden alındı. Bu görevinden önce 2016-2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi kurucu rektörlüğü, 2020-2021 yılları arasında ise Haliç Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü.

Prof. Dr. Melih Bulu doğum tarihi : 15 Ağustos 1970

Prof. Dr. Melih Bulu kaç yaşında : 50 yaşında

Prof. Dr. Melih Bulu nereli : Kırıkkale

Prof. Dr. Melih Bulu mesleği ne : Akademisyen, Siyasetçi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olan Bulu, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde tamamladı. Savunma sanayi alanında bir süre mühendis olarak çalışan Bulu, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul Sarıyer İlçe Başkanlığının kuruluşunda yer aldı. 2009 yerel seçimlerinde aynı partiden Ataşehir Belediye Başkanlığı, 2015 genel seçimlerinde ise İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu fakat her ikisinde de aday gösterilmedi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesinde ders vermeye devam etti. 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Bulu, 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.