Meligazi Belediyesinden esnafa destek
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Meligazi Belediyesinden esnafa destek

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağdur olan ve mülkiyeti belediyeye ait iş yeri sahiplerine ödemeler konusunda yardımcı olacak.

Meligazi Belediyesinden esnafa destek
10.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:06

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağdur olan ve mülkiyeti belediyeye ait iş yeri sahiplerine ödemeler konusunda yardımcı olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan ve bu nedenle mağdur olan esnafın mağduriyetlerini esnaf dostu bir belediye olarak gidermeye çalışacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Kamu menfaatini de korumak şartı ile her zaman esnafın ve üreticinin yanındayız. Dezenfekte çalışmalarından, sosyal yardımlara, temizlik çalışmalarından diğer projelerimize kadar birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde esnafımıza bu zor zamanlarda destek oluyoruz. Amacımız esnafa nefes aldırmak ve yanlarında olmak. Birlikte bu zor zamanların üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

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