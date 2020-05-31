Melez tavşanlar ilgi odağı oldu
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Melez tavşanlar ilgi odağı oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, İlker Küçükerdal'ın (44), bahçesindeki evcil tavşanlar ile yaban tavşanların çiftleşmesi sonucu dünyaya gelen melez tavşanlar ilgi odağı oldu.

Melez tavşanlar ilgi odağı oldu
31.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:58

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, İlker Küçükerdal'ın (44), bahçesindeki evcil tavşanlar ile yaban tavşanların çiftleşmesi sonucu dünyaya gelen melez tavşanlar ilgi odağı oldu.

Bayramiç'in Keklice köprüsü mevkisinde bağ evi bulunan İlker Küçükerdal, hobi olarak kümes hayvanları yetiştirmeye başladı. Tavuk ve kaz gibi hayvanlar besleyen Küçükerdal, daha sonra 8 evcil tavşan sahiplendi. İlerleyen zamanlarda tavşanlardan biri 4 yavru doğurdu. Ancak yabani tavşan görüntüsündeki yavrular, Küçükerdal'ı şaşkına çevirdi. Küçükerdal, yaptığı araştırmada, evcil tavşanların bahçeden çıkarak yabani tavşanlarla çiftleştiğini anladı. Küçükerdal, ilçedeki tavşan merakı olan arkadaşlarına melez tavşan yavrularından verdi. Bu olayla birlikte ilçedeki melez tavşanlara ilgi arttı.

Melez tavşan yavrularına talebin arttığını söyleyen İlker Küçükerdal, "Evcil tavşanlarım yabani tavşanlar ile çiftleşti. Yavruların dünyaya gelmesiyle görenler şaşkına döndü. Dişi olan evcil tavşanlarım yabani tavşanlarla çiftleşmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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