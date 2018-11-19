Melet Köprüsü Asfaltlanıyor

Uluslararası transit yol konumundaki Karadeniz Devlet Sahil Yolu güzergahında yer alan ve Ordu-Giresun arasındaki ulaşım arterinin önemli noktalarından birisini oluşturan Melet Köprüsü'nde aşınmadan dolayı oluşan kasis ve çukurların kapatılması için çalışmalar başladı.

Uzun süredir sürücülerin şikayetine sebep olan köprüdeki durumu el atan Ordu Valiliğinin girişimleri sonucu, Melet Köprüsü'ndeki kasis ve çukurları gidermek ve sürüş emniyetini sağlamak amacıyla Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce bugün asfalt yenileme çalışması başlatıldı. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışma sonucunda Melet Köprüsü üzerindeki asfalt tamamen yenilenerek emniyetli ve konforlu bir yol haline getirilmesi sağlanacak. - ORDU