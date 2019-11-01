Melenia Trump'un ABD Başkanı Donald Trumptan Daha Tehlikeli Olduğunu Kanıtlayan Sırları

01.11.2019 17:11

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunda eşi Melania de dünyanın en çok konuşulan kadını olmuştur. Fakat Melania hakkında Donald Trump kadar bilgi sahibi değiliz. Çünkü o genelde sesi çok çıkan, her konu hakkında açıklama yapan eşi Trump'ın gerisinde kalmayı tercih ediyor ya da buna mecbur bırakılıyor. Trump ailesine yakın olanlar ise Melania Trump'ın eşi Donald'dan daha tehlikeli olduğunu iddia ediyorlar. Biz de bugün size Melania Trump hakkındaki gizli gerçeklerden bahsedeceğiz. Bakalım siz de onun hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra Trump'tan daha tehlikeli olduğunu düşünecek misiniz?

Kaynak: Youtube