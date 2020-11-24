Melen'in bulunduğu Cumayeri'nin belediye başkanı: İBB meclis kararı uygulansın

İSTANBUL'da son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranının tespit edilmesinin ardından megakente su desteği sağlayan Melen Çayı Barajı'nın su seviyesi de merak konusu oldu.

İSTANBUL'da son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranının tespit edilmesinin ardından megakente su desteği sağlayan Melen Çayı Barajı'nın su seviyesi de merak konusu oldu. Düzce'nin Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Atık suyun bertaraf edilmesi ve katı atık tesislerinin yapılması noktasında destek gerekiyor. Bununla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararları var. Biz bu kararların yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Medet Güney'in, İstanbul'un yaklaşık 80-90 günlük suyu kaldığı yönündeki açıklamasının ardından gözler, barajlardaki doluluk oranına çevrildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi, yüzde 26,34'e düştü. Bu oran, son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. İstanbul'a su takviyesi sağlanan hatlardan Melen Çayı Barajı'nın bulunduğu Düzce Cumayeri'nin Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, su seviyesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bu yıl barajlarda kuraklık yaşandığını ancak Melen Çayı'nda su seviyesinin şu an için yeterli seviyede olduğunu söyledi.

'İSTANBUL'A 2 BORUYLA SU TRANSFERİ YAPILIYOR'Melen Çayı Barajı'nın İstanbul için gerekli proje olduğunu belirten Başkan Koloğlu, "Melen Çayı noktasında su sıkıntısı ciddi anlamda bizde yok. Şu anda 2 boruyla İstanbul'a su transferi yapılıyor ve herhangi bir sıkıntı yok. Su seviyesinde ciddi bir azalma söz konusu değil. Yani yeterli miktarda su var. Ama genel anlamda baktığımızda bu sene biraz kurak geçen yıllardan bir tanesi. Dolayısıyla su miktarı nispeten az. Melen Çayı projesinin İstanbul için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Melen Çayı'nın dışında İstanbul'a su temin edebilecek temizlik anlamında ve havza anlamında ciddi bir su kaynağı yok. Sakarya Nehri baraj yapmaya müsait değil hem de suyu kirli. Burası sıkıntılı. Burada tek şans Melen suyu. Bu da şu anda gündemde ve barajı da yapılıyor. İstanbul için bu kaynak gerekli" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'Melen Çayı'nın İstanbul için önemli su kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Koloğlu, 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden su kirliliğinin önlenmesi için altyapı tesislerinin yapımı kararı çıktığını ancak uygulanmadığını söyledi. Bu kararın uygulanmasıyla birlikte il ve ilçe belediyeleri olarak rahatlayacaklarını belirten Koloğlu, şöyle konuştu: "Melen Çayı yeterlilik anlamında İstanbul'a yeter. Kaç yıl yeterlidir, bilemiyorum ancak. Nüfus artışıyla mutlaka ilintilidir. Ancak kaynağının temizliğiyle alakalı biz şunu söylemek istiyoruz; yerel yönetimler olarak. Yani 'Ben bu suyu alıyorum. Ben bu suyu kullanacağım. Dolayısıyla bu suyu kirletmeyin' demek bizim için yeterli değil. Bu suyun kaynağında temizlenmesi lazım. Temizlenmesi için de bizim gibi ekonomik olarak zayıf olan belediyelere İSKİ'nin destek çıkması gerekiyor. Öncelikle atık suyun bertaraf edilmesi ve katı atık tesislerinin yapılması noktasında destek gerekiyor. Bununla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararları var. Biz bu kararların yerine getirilmesini istiyoruz. Bu konuda destek istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN