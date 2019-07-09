Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulunduSAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs ekiplerce bulundu.
Kaynak: İHA
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