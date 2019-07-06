Melen Çayı'nın uzaklardan gelen misafirleri

Yaz tatili için Türkiye'de "güvenli rafting parkuru" olarak bilinen Melen Çayı'na gelen, yerli ve yabancı turistler rafting tesislerinde yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'ye gelen Hindistanlı turistler, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü kıyısındaki Melen Çayı'nda 13 kilometrelik parkurda rafting heyecanı yaşadı.

Yaklaşık 40 botla tura çıkan Asyalı turistler, zaman zaman bottan inerek suda yüzdü.

Melen Çayı'nda işletmecilik yapan Hüseyin Tunçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya Kıtası'ndan da turist ağırlamaya başladıklarını, bu durumun bölge halkını memnun ettiğini söyledi.

Yabancı turistlerin bölgeye değer kazandırdığını aktaran Tunçel, şöyle devam etti:

"Artık Hindistan'dan gelen misafirlerimiz de var. Bugün 350 Hintli grubumuzu ağırlıyoruz, bu ilk turumuz olacak. Bu gruplarımızın devamı da gelecek, eylül-ekim aylarına rezervasyon yapmaya başladılar. Artık dünya pazarından turistleri Melen Çayı'nda ağırlıyoruz."

Çin, Katar, Japonya, Hindistan ve diğer ülkelerden misafirlerin Melen Çayı'na geldiğini anlatan Tunçel, "Artık Hindistan'dan da turist getirmeye başladık, inşallah bölgemiz için faydalı olur. Bölgedeki kasap, market, toptancı, rafting rehberi, herkes bu durumdan memnun. Bölge için ciddi bir istihdam olma yolunda da ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA