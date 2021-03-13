Melen Çayı'nda "sosyal mesafeli" rafting sezonu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Melen Çayı'nda "sosyal mesafeli" rafting sezonu açıldı

13.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:46
Melen Çayı'nda

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 16 kilometrelik parkura sahip Melen Çayı'nda rafting sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun başladı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 16 kilometrelik parkura sahip Melen Çayı'nda rafting sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun başladı.

İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Türkiye'nin en önemli spor turizm alanlarından rafting tesisleri, normalleşme süreciyle yeniden hizmete girdi.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda müşterilerini karşılayan rafting işletmeleri, sezon açılışını gerçekleştirdi.

En fazla 10 kişinin bindiği botlardaki kişi sayısı, tedbirler kapsamında rehberle 6'ya düşürüldü. Adrenalin tutkunların ilgi gösterdiği turlarda vatandaşlar debisi oldukça yüksek suda gönüllerince eğleniyor.

"Melen Çayı'nın su seviye oldukça güzel"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Türkiye genelinde "güvenli parkur" olarak bilinen Melen Çayı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sezonu açtıklarını söyledi.

Güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirten Tepe, "Kısıtlamaların hafifletilmesinden sonraki ilk rafting turunu yapıyoruz, tatlı bir heyecan var. Talepler oldukça iyi ve biz de sporseverleri iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Kar suları eridi ve Melen Çayı'nın su seviye oldukça güzel. Adrenalinsever vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Botlara binecek kişi sayısını azalttık ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda kıyafetler de birkaç kez dezenfekte edildi. Maske suyun içerisinde takılmıyor ama dinlenme alanlarında maskeyle duruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melen Çayı'nda "sosyal mesafeli" rafting sezonu açıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:46:43. #1.15#
title