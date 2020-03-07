: Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - DÜZCE

07.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:16

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun rafting tutkunlarına ve ilçedeki rafting işletmecilerine hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe, "Yılın ilk ayı ile 6'ncı ayı arasındaki bölümü ilk sezonla adlandırıyoruz. Suyumuzun debisi oldukça iyi. Bölgede tur düzenleyen işletmecilerimize başarılar diliyorum. Bu bölümde inşallah kazasız turlar nasip olur." diye konuştu.

Tepe, kar suları eridikçe çayın debisinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Debi şu an adrenalin tutkunları ve maceraseverlerin tam istediği seviyede. Kar eriyor artık. Hava çok sıcak. Mart ayı olmasına rağmen 18-20 dereceleri görüyor. Bu da raftingseverler için muhteşem bir nimet. Hedeflerimiz büyük. Geçen sene 150 bin bandındaki sayımızı yukarıya çekeceğimize inancımız tam. Melen Çayı'nın uzunluğu 76 kilometreyi buluyor. Bizim parkurumuz 13 kilometrelik dilim. Başlangıç noktasında 13 kilometrelik çok keyifli bir parkurumuz var. Yaklaşık 2 saat dolu dolu suyla, adrenalinle iç içe kalınca enerji anlamında yeterince doydukları için 13. kilometrede bitiriyoruz. Sadece rafting yapmıyoruz. Bungalov, ATV, zipline, paintball, insan sapanı gibi aktivitelerimiz de var."

Rafting sporunda Türkiye'nin çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Tepe, "Türkiye olarak dünyanın zirvesine yerleştik diyebiliriz. Özellikle rafting sporu, 316 madalyayla en çok madalya alan Türkiye'deki spor branşı. Turizm ve kültür anlamında da raftingin yeri çok önemli." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'nda sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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