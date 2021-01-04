Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu

04.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:14
Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince atıl vaziyette bulunan 4 bin dekarlık alanda oluşturulan Melen Botanik Vadisi'ne 30 binden fazla kuşburnu tohumu ekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince atıl vaziyette bulunan 4 bin dekarlık alanda oluşturulan Melen Botanik Vadisi'ne 30 binden fazla kuşburnu tohumu ekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla vadinin 4 kilometrelik kısmında 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluşturuldu.

Başkan Yüce, Melen İsale Hattı üzerinde bulunan vadide gerçekleştirilen ekimde yaptığı konuşmada, Kaynarca'ya bağlı Karaçalı Mahallesi'nden Arifağa Mahallesi sınırlarına ulaşan kuşburnu bahçesine tohumları ektiklerini belirtti.

Daha önce de ekimi yapılan adaçayı, ıhlamur ve biberiye bitkilerinin hasadını gerçekleştirdiklerini anımsatan Yüce, şunları kaydetti:

"Atıl vaziyette bulunan vadiyi tıbbi ve aromatik bitkilerle üretim alanına dönüştürüyor, şehrimizin yakaladığı tarımsal ivmeyi daha da yukarılara çıkartıyoruz. Bugün de kuşburnu tohumunu toprakla buluşturduk 4 kilometrelik alanda yaklaşık 31 bin 300 kuşburnu ektik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle inşallah Sakarya'nın tarımsal verimliliğini maksimum noktaya ulaştıracağız."

Yüce, tarımdan ve doğadan bağımsız bir yaşamın düşünülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Melen Botanik Vadisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan 70 kilometre uzunluğa sahip Melen Botanik Vadisi'nde üretilecek tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı ile yerli ve milli üretime olan katkının artması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Melen İsale Hattı üzerinde kurulan vadide yetiştirilen, aralarında lavanta, biberiye, adaçayı, kekik, defne, akasya, ıhlamur gibi bitkilerin yer aldığı 1 milyon 815 bin 785 bitkinin yanı sıra hat üzerinde ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ana arı, arı zehri, arı sütü, polen-propolis ve suni oğul üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında insanların ıtri ve tıbbi bitki tarlasında gezmelerini sağlayacak stabilize servis yolu ve 15 kilometrelik bisiklet yolu yapılması çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Otomobil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 20:18:37. #1.15#
title