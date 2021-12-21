Melek Yüzler, Atalarına Dua İçin Çanakkale'de

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından Türkiye'nin yedi bölgesinden Çanakkale'ye gelen 21 down sendromlu dostları ile Eceabat Konukevinde bir araya geldi.

Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Nurullah SERT'in de bulunduğu programda Vali İlhami AKTAŞ, Uluslararası Down Sendromu Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah TUNCAY ve down sendromlu 21 genç ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah TUNCAY, 21 Aralık günü 21 metre bayrakla 21 melek yüzlü gencin atalarına dua için Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde bir araya gelip saygı ve farkındalık oluşturmak istedikleri bilgisini Vali İlhami AKTAŞ'a vererek, desteklerinden dolayı teşekkür edip, plaket takdim etti.

Böyle güzel bir etkinlikle melek yüzlü gençlerimizi Çanakkale'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, engelli bireyleri her zaman her konuda destekleyeceklerini belirtti.

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