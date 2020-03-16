Melek, Seyitali'nin velayetini alabilecek mi? TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, "Benim Adım Melek" yirmi beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan,"Benim Adım Melek" yirmi beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

18 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan "Benim Adım Melek" te bu hafta neler olacak:

Defne'nin dava öncesi babasıyla yaptığı konuşma işe yaracak mı?

Melek, sağlık raporunu hakime vermiştir. Bu durumda Seyitali'nin velayetini alabilecek midir? Melek ve çocuklar, velayet işini halledip bir an önce Antep'ten gitmek istemektedir. Erdal, Mithat'ı takip edip Seyran'ın yeni evini öğrenir. Seyran eski kocasından kurtulmayı başarabilecek mi? Kerem, Adanaspor'da oynamamakta kararlıdır, onun tekrar Antep spor da oynayabilmesi için Seyitali gidip hocasıyla konuşur. Ancak önce Alpay'ın sözleşmeyi geçersiz kılabilmek için transfer parasını geri ödemesi gerekmektedir. Öte yandan Kerem taşınacakları için dedesinden ona Adana'da bir iş ayarlamasını ister. Adnan tekrar ortaya çıkar ve Defne'ye mesaj atmaya başlar.Ömer ise hastanede, bu durum karşısında çaresizdir. Polise sirayet eden Adnan meselesi karşısında Defne'yi neler beklemektedir?

Kaynak: Bültenler