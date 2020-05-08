Melek Mosso'nun "Doğum Günü"ne davetlisiniz

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan albümde yer alan Doğum Günü şarkısına sevdiği dostları ve hayranlarının en özel anlarının yer aldığı görüntülerle bir klip hazırlayan sanatçı, bu özel anıları kalıcı kılıyor.

Sevilen sanatçı Melek Mosso, sözü ve müziği kendisine ait şarkılardan oluşan ve kendi adını taşıyan albümünden ikinci şarkının klibini müzikseverlerle buluşturuyor.

S4hir düetli çıkış şarkısı "Tükettim"in ardından albümün ikinci video klibini çekmek üzere sevenlerinden gelen yoğun ilgi üzerine Doğum Günü'nü tercih eden Melek Mosso, "Yaşadığımız bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Birlikte bir şeyler yaparak bunu daha eğlenceli hale getirebiliriz" diyerek sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla ulaştığı dinleyicisinden gelen videoları bir araya getirerek hayranlarıyla unutulmaz bir anıya imza attı. Bu klipte ayrıca, sanatçıya, eşlik etti.

Kaynak: Bültenler