Melek Mosso kimdir ve nereli?

Melek Mosso, seslendirdiği şarkılarla büyük bir kitlenin beğenisini topladı. Aslen Kayserili olan Mosso, 11 Kasım 1988'de dünyaya geldi. Melek Mosso kimdir? Melek Mosso şarkıları, eserleri…

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

O SES TÜRKİYE YARIŞMASINA KATILDI

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.