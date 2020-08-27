Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?
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Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?

Sevilen şarkıları ve sempatik tavırları ile çoğu kişinin gönlünde taht kuran şarkıcı Melek Mosso hakkında tüm merak edilenler haberimizde mevcuttur. Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nerelidir?

Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?
27.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:57

Tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mosso, özgür oluşu, seslendirdiği şarkılar ile takipçileri tarafından merak edilmekte. Peki, Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nerelidir?

MELEK MOSSO KİMDİR?

1 Kasım 1988 günü Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?

MELEK MOSSO ALBÜMLERİ NELERDİR?

Keklik gibi,

Sarıla Sarıla,

Kedi,

Cumartesi Türküsü,

Vursalar Ölemem,

Gölgen Yeter,

Unutan Kazanır,

Melek Mosso

Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?

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