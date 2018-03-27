Melek Mosso, "Kedi"Siyle Yalova Müzik Festivali'nde Sahne Alacak

Festivalin sanatçı kadrosunda ilk single'ı ile büyük beğeni toplayan alternatif müziğin önemli isimlerinden Melek Mosso da yer alıyor.

Single'ı olmadığı dönemde bile Türkiye'nin çeşitli illerinde kapalı gişe izlenen sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Mosso, Çukur dizisinde seslendirdiği "Hiç Işık Yok" şarkısıyla Youtube, Spotify ve birçok dijital müzik platformunda liste başarısına ulaşmıştı. Mosso'nun yeni şarkısı "Kedi" de yayınlandığı ilk hafta, en çok izlenen dizilerden "Ufak Tefek Cinayetler"de yayınlanmıştı.

İlk single şarkısı "Kedi" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan, kendine özgü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan Melek Mosso, Yalova Müzik Festivali'nde 4 Ağustos'ta sahne alacak.

3 gün boyunca İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta, Yalova'nın en güzel sahilinde; "Yalova TatilPark" gerçekleşecek "Yalova Müzik Festivali" nde 30'a yakın performans ve sürpriz etkinlikler gerçekleşecek. 4.000 kişilik kamp alanı, 40.000 kişilik kapasitesi ile bu yıla damgasını vurmaya hazırlanan Türkiye'nin en iddaalı festivalinin biletleri avantajlı ön satışa çıktı.