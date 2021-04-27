Melek İpek'in avukatı konuştu
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Melek İpek'in avukatı konuştu

Melek İpek'in avukatı konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin gündeminde olan Melek İpek'in, tahliyesi sonrasında Avukatı Ahmet Onaran canlı yayında yaşananları anlattı.

Türkiye'nin gündeminde olan Melek İpek'in, tahliyesi sonrasında Avukatı Ahmet Onaran canlı yayında yaşananları anlattı.

Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in 107 gün sonra tahliyesine karar verildi. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran verilen kararın ardından yayına canlı bağlanarak yaşananları anlattı.

Türkiye'nin takip ettiği dava hakkında konuşan Ahmet Onaran sözlerine" Davanın tarafı olduğunuz için size teşekkür ediyoruz" diye başladı. Görülen 3. davanın detaylarına değinen Onaran "Dosya 1. aşamada cezasızlıkla karara bağlandı, karar istinaf sürecinde" dedi.

"Sadece çocuklarıma sarılmak istiyorum" dedi

Dava gününü anlatan avukat Ahmet Onaran'ın sözleri herkesi duygulandırdı. Onara, "Kızlarıyla kavuşmasını görmek her şeye değerdi, herkesin yüzünde gülümseme vardı, duruşmaya kızlarıyla beraber gittik. Sessizce 'Anne sana çok dua ediyorum' diye konuştular" dedi. Davadan bir gün önce Melek İpek ile görüştüğünü dile getiren Onaran, Melek İpek'e çıkınca ne istiyorsun sorusunun karşılığında "Sadece çocuklarıma sarılmak" cevabını verdiğini anlattı. Tüm Türkiye'nin desteği Melek'in üzerinde olduğunu anlatan Avukat Onaran sözlerini "Gelecek süreçte Melek'in yanında olacağız, onlarca kişi Melek'le çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi, herkese çok teşekkür ediyoruz" diye bitirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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