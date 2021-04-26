Melek İ. tahliye edildi
-Melek İ'nin avukatı Ahmet Onaran'ın açıklaması -Melek İ'nin yakınlarının birbirine sarılması ANTALYA - Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmederek, tahliyesine karar verdi.
-Melek İ'nin avukatı Ahmet Onaran'ın açıklaması
-Melek İ'nin yakınlarının birbirine sarılması ANTALYA - Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmederek, tahliyesine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden