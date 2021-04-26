Melek İ. tahliye edildi
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Melek İ. tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

-Melek İ'nin avukatı Ahmet Onaran'ın açıklaması -Melek İ'nin yakınlarının birbirine sarılması ANTALYA - Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmederek, tahliyesine karar verdi.

-Melek İ'nin avukatı Ahmet Onaran'ın açıklaması

-Melek İ'nin yakınlarının birbirine sarılması ANTALYA - Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmederek, tahliyesine karar verdi.

Melek İ. tahliye edildi
Melek İ. tahliye edildi
Melek İ. tahliye edildi
Melek İ. tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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