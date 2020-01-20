Melek Arı'dan Kadın Girişimcilere ziyaret

20.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:03

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, kadın girişimcileri işyerlerinde ziyaret etti.

Melek Arı, beraberinde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte, aldıkları mikro kredi ve hibe destekleri ile Çini Seramik Sanat Atölyesi kuran Saliha Anılçelik ve kendi imal ettiği çikolata ve pastalarında satışını yaptığı kafeterya açan Esra Karakoca isimli kadınları işyerlerinde ziyaret etti.

İlk olarak Ürgüp Yolu üzerindeki Saliha Anılçelik'e ait Çini Seramik Sanat Atölyesini gezerek burada yapılan el sanatları ürünlerini inceleyen Melek Arı, işyeri sahibi Anılçelik ve beraberindeki kadınları tebrik etti. Birçok ev hanımına gelir kapısı olmayı başaran atölyede yapılan ürünler hakkında bilgi alan Melek Arı, 16 yaşındaki Afgan bir genç kızın yaptığı eserleri büyük bir hayranlıkla izledi.

Kadınlar ile bir süre sohbet ederek başarı hikâyelerini dinleyen Arı, Nevşehir'de son dönemde artan kadın girişimci sayısının şehrin kalkınmasında da önemli bir rol üstlendiğini belirterek bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de açılan çeşitli kurslarla kadınların iş hayatına atılmalarında önlerinin açıldığını kaydeden Arı, bunun yanı sıra hayata geçirilecek olan yeni projelerle Nevşehirli kadınlara yeni istihdam olanakları sağlanacağını vurguladı.

Melek Arı, buradaki ziyaretinin ardından Güzelyurt Mahallesi'nde Esra Karakoca isimli iş kadınını yeni işyerinde ziyaret etti. Kendi yaptığı çikolata ve pastalarının satışını gerçekleştirdiği işyerinde Karakoca ve müşterileri ile bir süre sohbet eden Melek Arı, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Şehirde her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan Nevşehir Belediyesi'nin , kadın girişimci faaliyetlerinde en büyük destekçisi olacağını ifade eden Arı, kendi işini kurarak iş hayatına atılmak isteyen tüm kadınları bu hayallerini gerçekleştirmeye davet etti.

Kaynak: Bültenler