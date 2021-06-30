Melda Dernekçi ve Melisa Sarıtaç yarı finalde
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Melda Dernekçi ve Melisa Sarıtaç yarı finalde

Melda Dernekçi ve Melisa Sarıtaç yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında kadınlarda Melda Dernekçi ve Melisa Sarıtaç, rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında kadınlarda Melda Dernekçi ve Melisa Sarıtaç, rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 55 kilogramda temsil eden Melda Dernekçi çeyrek finalde Bulgar takımındaki Fatma Tahir Shaban'ı 10-4 yendi. Yarı finalde Avrupa ikincisi Macar Roza Szenttamasi ile karşılaşacak. 76 kilogramda ise Melisa Sarıtaç, ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde Avrupa ikincisi Dünya üçüncüsü rakibi Belaruslu Kseniya Dzibuk'u 4-1 mağlup etti. Melisa yarı finalde Rus rakibi Maria Silina ile mindere çıkacak.

59 kilogramda Selvi İlyasoğlu ilk turda Alman rakibi Gerda Barth'ı 9-2 yendi çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Ukraynalı Yulia Leskovets'e yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği takdirde güreşçimiz repesajda Bulgar Dimitrova ile mücadele edecek.

50 kilogramda Zehra Demirhan Dünya ikincisi Rus rakibi Polina Lukina'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükselirse güreşçimiz repesajda Moldovalı Maria Leorda ile karşılaşacak.

68 kilogramda Nesrin BAŞ Çeyrek Finalde Alman rakibi Sophia Schaefle'ye (5-2) yenildi Alman güreşçi finale yükselirse güreşçimiz Bronz Madalya için Rus rakibi Petliakova ile karşı karşıya gelecek.

Taner Garip altın madalya maçına çıkacak

74 kilogramda Taner Garip, Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Cebrail Hacıyev ile altın madalya mücadelesine çıkacak. 61 kilogramda Hamza Zopalı repesajda Belarus rakibi İvan Hramyka'yı 6-3 mağlup etti. Bronz Madalya için Moldovalı Pavel Andrusca ile karşılaşacak. 86 kilogram Emre Çiftçi ise repesajda güçlü rakibi Azerbaycanlı Fuad Mayılov'u 3-0 yendi. Bronz madalya için Macar rakibi Joel Hencz ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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