Melbourne'de yeni yıl coşkusu salgın nedeniyle kontrollü yaşandı

Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden Avusturalya'nın en kalabalık ikinci kenti Melbourne, yeni yıla korona virüs önlemleri altında "merhaba" dedi.

Yeni yılı erken karşılayan ülkelerden Avustralya'da yeni yıl coşkusu korona virüs nedeniyle kontrollü yaşandı. Ülkenin en kalabalık ikinci şehri Melbourne'de yeni yıl kutlamaları şehir merkezindeki belirli noktalarda Covid-19 protokollerine uygun yapıldı. Ülke genelinde artan Omicron varyantı nedeniyle Melbourne'da da etkinlikler sınırlı tutulsa da halk kutlamalara büyük katılım gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda büyük kutlamalara sahne olan ve on binlerce kişinin şehrin dört bir yanındaki havai fişekleri gösterilerini seyrettiği yeni yıl kutlamaları, 2022 yılına girerken alışagelen coşkusundan uzak yaşandı. Melbourne şehrinin merkezi kabul edilen Federasyonu Meydanı'nda binlerce kişi bir araya geldi. Etkinlik alanlarına giriş ücretsiz biletlerle sağlandı. Güvenlik kontrolünde katılımcıların aşı sertifikalarına bakıldı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. - MELBOURNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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