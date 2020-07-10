Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza
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Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edilmesi üzerine polise harekete geçen polis, baskın düzenlediği evde parti yapıldığını görünce Covid-19 yasaklarının ihlalinden 16 kişiye 26 bin dolar ceza kesti.

Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza
10.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:20

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edilmesi üzerine polise harekete geçen polis, baskın düzenlediği evde parti yapıldığını görünce Covid-19 yasaklarının ihlalinden 16 kişiye 26 bin dolar ceza kesti.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde ikinci dalga paniği sürerken, Melbourne kentinde bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edilmesi üzerine çalışanlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Melbourne polisi, Dandenong banliyö bölgesindeki adrese doğru yolu çıkan restoran kuryesini takip etti. Eve baskın düzenleyen polis arka bahçede, garajda ve yatakların altında saklanmaya çalışan kişileri fark etti.

Doğum günü partisine 26 bin dolar ceza

Polis Shane Patton yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin ihlali kapsamında doğrum günü partisi düzenlenen evde 16 kişiye toplam 26 bin dolar (178 bin 500 Türk Lirası) para cezası verildiğini bildirdi. Patton, "Bu tür davranışlar kesinlikle anlamsız. Doğum günü partisinin onlara maliyeti 26 bin dolar. Bu hatırlanması gereken bir doğum günü partisi ve bunu uzun süre hatırlayacaklar" dedi.

Öte yandan, Melbourne'da geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Avustralya'da tespit edilen toplam vaka sayısı 9 bin 377'ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 olarak açıklandı. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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