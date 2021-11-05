MELBOURNE - Kovid-19 yasakları kalktı, cuma namazları yeniden başladı

Thomastown Camii'nin içinden ve dışından görüntüler

Recep Akakuş, Muhittin Yoldaş ve Kemal Atmaca'nın açıklamaları MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlenmesine yönelik uygulanan sıkı yasakların kaldırılmasıyla kentte yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Melbourne'de 5 Ağustos'ta yürürlüğe giren son tam kapanmanın 29 Ekim Cuma akşamı kaldırılmasıyla Avustralyalı Müslümanlar, ilk cuma namazını kılmak için kentte Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camileri doldurdu.

Salgından dolayı farklı tarihlerde toplam 267 günle dünyada en fazla tam kapanma uygulanan kentler arasında ilk sırada yer alan Melbourne'deki Thomastown Camisi'ne gelen ve Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıran yüzlerce Müslüman içeride, aşılarını yaptırmayanlar ise dışarıda cuma namazını kıldı.

Cami imamı Recep Akakuş, AA muhabirine, 3 ay sonra ilk cumayı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün kıldıkları cuma namazından büyük feyz aldıklarını dile getiren Akakuş, "Camimiz tekrardan cemaatine kavuştu, Allah'a şükrediyoruz. Camilerimiz müştemilat konusunda ne kadar güzel, halıları, duvarları, süslemeleri ne kadar iyi olsa da cemaat olmadıktan sonra camimizin süsü her zaman yarım kalıyor. O yüzden bugünkü sevincimiz çok büyük." dedi.

Sosyal mesafeyi koruyarak da olsa cuma namazını kılmaya başlamalarının önemini vurgulayan Thomastown Türk İslam Cemiyeti Başkan Yardımcısı Muhittin Yoldaş da "Gerçekten özledik, zaten insan özlem duyduğu bir şeyi kaybedince o zaman anlıyor. İnşallah bu hastalık bir an evvel bertaraf olur da biraz daha rahata kavuşuruz. Şimdi gene en azından mesafeli de olsa cumalarımızı kılabiliyoruz. Rabb'im inşallah eski saflara dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Yaklaşık 37 yıldır camide hizmet eden ve cemaatle buluşmalarını "bayram" olarak tanımlayan Kemal Atmaca ise "Bugün benim için bayram günü, bütün cemaatimizle kucaklaştım. Yani böyle bir günü ben hayal edemiyordum. Hamdolsun koronavirüs gevşedi, cemaatimizle kucaklaştık, bir araya geldik. Allah bu kapıyı devamlı açık kalsın, Allah cemaatimizi daim eylesin Allah bu milletten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 70'lerin üzerine çıkmasıyla yasakların kaldırılmaya başlandığı Avustralya'da, bugüne kadar 177 bin 411 kişi virüse yakalandı, 1796 kişi hayatını kaybetti.