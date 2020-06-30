Melbourne'de Kovid-19 salgınına karşı tedbirler sıkılaştırıldı
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Melbourne'de Kovid-19 salgınına karşı tedbirler sıkılaştırıldı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine virüsün yoğun görüldüğü 10 semtte zorunlu haller dışında evden çıkılmasına izin verilmeyecek.

Melbourne'de Kovid-19 salgınına karşı tedbirler sıkılaştırıldı
30.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:09

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine virüsün yoğun görüldüğü 10 semtte zorunlu haller dışında evden çıkılmasına izin verilmeyecek.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne'de son 14 gündür çift haneli rakamlarda seyreden Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

Melbourne'de "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan 10 semtte Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırıldığını belirten Andrews, söz konusu semtlerde yaşayanların, "egzersiz yapmak, okula veya işe gitmek, bakım sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde evlerinden çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.

Yasaklara uymayanlara güvenlik birimlerinin para cezası uygulayacağını kaydeden Andrews, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için gerçekten tehdit oluşturuyor. Banliyölerdeki yasaklamaların ve evde kalma kurallarının işe yarayan tedbirler olduğunu biliyoruz. Bunlar olağanüstü adımlar. Bunlar daha önce yapmak zorunda olduğumuz şeyler değildi ama virüsün doğası bu, 'çılgınca bulaşıcı'. Bu adımları şimdi atmazsak 10 semti değil her yeri kapatmak zorunda kalacağımız bir durumla karşı karşıya kalacağız."

Melbourne'de aralarında Türklerin de yoğun yaşadığı 10 semtte yarın akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallar 29 Temmuz 2020'ye kadar 4 hafta süreyle geçerli olacak.

Victoria'da 64 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni Kovid-19 vakalarının 9 Haziran'da sıfıra düştüğü Victoria eyaletinde son 24 saatte uygulanan testlerde 64, Yeni Güney Galler eyaletinde 5, Batı Avustralya'da da 2 kişinin daha virüse yakalandığı tespit edildi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 415 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 767 kişiden 7 bin 8'inin iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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