Melbourne'da akşam ve cuma öğle ezanları hoparlörden okunacak
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Melbourne'da akşam ve cuma öğle ezanları hoparlörden okunacak

Melbourne'da akşam ve cuma öğle ezanları hoparlörden okunacak
01.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:50

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik getirilen yasaklar kapsamında kapatılan Meadow Heights ve Emir Sultan camilerinde ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının hoparlörden halka açık okunmasına izin verildi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik getirilen yasaklar kapsamında kapatılan Meadow Heights ve Emir Sultan camilerinde ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının hoparlörden halka açık okunmasına izin verildi.

Avustralya'daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume ve Dandenong belediyelerinin, Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarınca (AMGT) yapılan "ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının cami hoparlöründen halka açık okunması" teklifini onaylamasıyla ilk cuma öğle ezanı okundu.

AMGT Başkanı Ramazan Ötkün, AA muhabirine, "ilk defa ezanın dışarıya sesli olarak verilmesi, bu ramazanı şerif ayında bütün Müslümanları canı gönülden sevindirmiştir." dedi.

Ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının halka duyurulması imkanını sağlayan Hume ve Dandenong belediyelerinin yöneticilerine teşekkür eden Ötkün, "Kovid-19 sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz, camilerimizde hizmet veremiyoruz. Müslümanların bu üzüntülü zaman diliminde, yetkililerin dışarıya ezan okunması iznini vererek onların sıkıntılarına bir nebze olsun ilaç olmaları gerçekten çok sevindirici." ifadesini kullandı.

- Meadow Heights Camisi minarelerinden ilk kez ezan sesleri duyuldu

İbadete 2005'te açılan caminin hoparlöründen ilk kez dışarıya ezan okumanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Meadow Heights Camisi imamı Nusrettin Öztürk, şunları söyledi:

"Bugün bizler Meadow Heights Cami ailesi olarak tarihi bir ana şahitlik ettik. Yaklaşık bir aydır camilerimizde cemaatle namaz kılamıyoruz maalesef, bunun özlemini bir an olsun dindirmiş olduk. Melbourne'da Meadow Heights'ta ilk kez semalarımıza ezanlarımız yükseldi minarelerimizden."

Cuma öğle ezanını dinlemek için geldiğini belirten Türk vatandaşlarından Mehmet Bahçe, "Rabbim 50 sene sonra burada ezan okunmasını da bizlere nasip etti. Şükürler olsun, bir hastalık meselesinden gördünüz işte durumu. İnşallah bundan sonra da ezanların okunması devam eder." diye konuştu.

Diğer bir Türk vatandaş Ömer Koç, "İlk defa bu bölgede ezan okunduğunu öğrenince ve duyunca çok duyulandım. Çok güzeldi." dedi.

Resmi verilere göre, 604 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı Avustralya'da, Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için getirilen yasaklar kapsamında 200'ün üzerinde cami ve mescit 19 Mart'ta kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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