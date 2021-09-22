MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü

AA - Haberler | Güncel

Deprem anına ilişkin kamera görüntüleri MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, eyaletin başkenti Melbourne'deki 46 binada hasara yol açtığı açıklandı.

Deprem anına ilişkin kamera görüntüleri MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, eyaletin başkenti Melbourne'deki 46 binada hasara yol açtığı açıklandı.

Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı James Merlino, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'ün yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olan ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Büyüklüğü önce 6,0 olarak açıklanan daha sonra da 5,8'e düşürülen depremin Melbourne'ün Kensington, Ascot Vale, Prahran, Balwyn, Elsternwick, Northcote ve West Melbourne semtlerinde 46 binanda hasara neden olduğunu açıklayan Merlino, söz konusu binalardaki hasarlardan çoğunun küçük çapta olduğunu söyledi.

Eyalette başka bir hasar olup olmadığının tespiti için helikopter görevlendirdiklerini belirten ve artçı sarsıntılara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Merlino, "Elimizde şu aşamada herhangi bir yaralanma raporu yok." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve Victoria eyaletindeki birçok kentte korkuya neden olan depremde, bazı ofislerde çalışanlar geçici olarak dışarı çıkartılırken, depremin şiddetinden marketlerdeki ürünlerin raflardan yerlere düştüğü görüldü.

Şiddetli depremin Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde de hissedildiği açıklandı.

Avustralya'nın NSW eyaletinin Newcastle kentinde 28 Aralık1989 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü

MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü

MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü
AA - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

 Avustralya'da 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda hasar meydana geldi

Avustralya'da 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda hasar meydana geldi

 Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli Cristiano Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Hakan Binbaşgil Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MELBOURNE - Avustralya'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde 46 bina hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:59:39. #1.12#